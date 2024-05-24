Фигуристка Валиева сообщила о начале музыкальной карьеры
Российская фигуристка Камила Валиева анонсировала свою первую песню, передает «Комсомольская правда».
По ее словам, трек сейчас находится в разработке, и в нем уже есть «секретная формула успеха».
Впервые информация о том, что фигуристка планирует выпустить свой трек появилась в феврале 2024 года, во время шоу «Кстати» с ведущим Азаматом Мусагалиевым. Трек должен был выйти 26 апреля, в день рождения Валиевой. Однако позже фигуристка призналась, что процесс приостановлен, так как она хочет подтянуть свои вокальные навыки.
Камила Валиева была дисквалифицирована Спортивным арбитражным судом на четыре года из-за положительной допинг-пробы, взятой 21 декабря 2021 года во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. Это привело к аннулированию ее результата на Олимпийских играх в Пекине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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