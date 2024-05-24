Фигуристка Валиева сообщила о начале музыкальной карьеры

По ее словам, трек сейчас находится в разработке, и в нем уже есть «секретная формула успеха».



Впервые информация о том, что фигуристка планирует выпустить свой трек появилась в феврале 2024 года, во время шоу «Кстати» с ведущим Азаматом Мусагалиевым. Трек должен был выйти 26 апреля, в день рождения Валиевой. Однако позже фигуристка призналась, что процесс приостановлен, так как она хочет подтянуть свои вокальные навыки.



Камила Валиева была дисквалифицирована Спортивным арбитражным судом на четыре года из-за положительной допинг-пробы, взятой 21 декабря 2021 года во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. Это привело к аннулированию ее результата на Олимпийских играх в Пекине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

