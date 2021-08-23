Сборная России по футболу объявила состав на матчи против Хорватии, Мальты и Кипра
Защитники Дмитрий Чистяков, Фёдор Кудряшов и Сергей Терехов, а также полузащитник Денис Макаров не попали в состав сборной России по футболу на сентябрьские матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, сообщает официальный Twitter национальной команды.
Таким образом в заявке сборной оказались 5 голкиперов и 24 полевых игрока.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин огласил предварительный список игроков, вызванных в сборную, в который не попал нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба, сообщает Ura.ru.
В сентябре сборная России в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, который пройдет в Катаре, сыграет со сборными Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (Москва, 7 сентября).
Карпин возглавил сборную России после того, как Российский футбольный союз, из-за неудачи национальной команды на чемпионате Европы-2020, расторг соглашение со Станиславом Черчесовым.
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