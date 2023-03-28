В «Зените» сравнили FAN ID с вакцинацией от коронавируса

В клубе сообщили, что провели консультации с администрацией Санкт-Петербурга и профильными комитетами. Обсуждалась проблема посещаемости матчей после введения карты болельщика (FAN ID).

В «Зените» сравнили ситуацию с Fan ID с вакцинацией от коронавирусной инфекции. Представительство команды отметило важность разъяснительной работы с людьми и наличие системы поощрений.

Вместе с властями разработана дорожная карта. Меры призваны стимулировать оформление паспорта болельщика, сообщила пресс-служба.

«Раздавали, раздаем и будем раздавать билеты, пока не выйдем на искомые цифры по количеству оформивших карту болельщика», - подчеркнули в клубе.

В Госдуме обсуждают упрощение использования FAN ID, заявил в беседе с НСН глава комитета ГД по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

