В WADA «дали ход» 47 делам российских спортсменов

5 ноября 201913:55

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило в международные федерации 47 дел российских спортсменов. Как отмечается на сайте организации, это произошло в рамках расследования дела о «несоответствиях» в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Теперь международным спортивным организациям предстоит изучить материалы и наказать виновных.

В свою очередь, президент WADA Крейг Риди полагает, что ситуация с Россией является худшим случаем в истории борьбы с запрещёнными веществами, отмечает RT.

Напомним, подозрения в подмене данных лаборатории у WADA возникли в середине сентября. Из-за этого агентство запустило процедуру несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) своему кодексу. Российской стороне предоставили три недели, чтобы подготовить объяснения.

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В середине октября НСН писала, что генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус признал, что в данные Московской антидопинговой лаборатории были внесены изменения перед отправкой экспертам Международного антидопингового агентства (WADA). Он заявил об этом на конференции в Колорадо.

По его словам, это было сделано, чтобы защитить репутацию известных российских спортсменов, ныне работающих в органах власти или являющихся высокопоставленными чиновниками. Речь идёт о тысячах изменений в данных допинг-проб атлетов из России, подчеркнул Ганус.

Дождаться решения WADA призвал в эфире НСН двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону, член Правления Союза биатлонистов России и ныне депутат Госдумы Сергей Чепиков.

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