В WADA «дали ход» 47 делам российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило в международные федерации 47 дел российских спортсменов. Как отмечается на сайте организации, это произошло в рамках расследования дела о «несоответствиях» в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Теперь международным спортивным организациям предстоит изучить материалы и наказать виновных.

В свою очередь, президент WADA Крейг Риди полагает, что ситуация с Россией является худшим случаем в истории борьбы с запрещёнными веществами, отмечает RT.

Напомним, подозрения в подмене данных лаборатории у WADA возникли в середине сентября. Из-за этого агентство запустило процедуру несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) своему кодексу. Российской стороне предоставили три недели, чтобы подготовить объяснения.