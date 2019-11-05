В WADA «дали ход» 47 делам российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило в международные федерации 47 дел российских спортсменов. Как отмечается на сайте организации, это произошло в рамках расследования дела о «несоответствиях» в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Теперь международным спортивным организациям предстоит изучить материалы и наказать виновных.
В свою очередь, президент WADA Крейг Риди полагает, что ситуация с Россией является худшим случаем в истории борьбы с запрещёнными веществами, отмечает RT.
Напомним, подозрения в подмене данных лаборатории у WADA возникли в середине сентября. Из-за этого агентство запустило процедуру несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) своему кодексу. Российской стороне предоставили три недели, чтобы подготовить объяснения.
В середине октября НСН писала, что генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус признал, что в данные Московской антидопинговой лаборатории были внесены изменения перед отправкой экспертам Международного антидопингового агентства (WADA). Он заявил об этом на конференции в Колорадо.
По его словам, это было сделано, чтобы защитить репутацию известных российских спортсменов, ныне работающих в органах власти или являющихся высокопоставленными чиновниками. Речь идёт о тысячах изменений в данных допинг-проб атлетов из России, подчеркнул Ганус.
Дождаться решения WADA призвал в эфире НСН двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону, член Правления Союза биатлонистов России и ныне депутат Госдумы Сергей Чепиков.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Москве побит державшийся 140 лет температурный рекорд
- Спецслужбы предотвратили теракт в Москве
- СК опубликовал кадры нападения на детский сад в Нарьян-Маре. Видео
- Захарова: Самолету с вице-премьером РФ запретили влетать в Эстонию
- Неуплата компаний за вывоз мусора в РФ достигла 70%