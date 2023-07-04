В ЦСКА заявили, что Йеребко извинился перед шведами за выступления в клубе под давлением

Экс-защитник баскетбольного клуба ЦСКА швед Юнас Йеребко извинился за выступления в российской команде под давлением, поскольку был всем доволен после окончания сотрудничества с клубом. Об этом заявила вице-президент ЦСКА Наталия Фураева, сообщило агентство РИА Новости.

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Напомним, Йеребко принес извинения своим соотечественникам за выступления в российском клубе, сказав, что был не прав в том, что думал только о баскетболе и просто хотел играть. «Оглядываясь назад, я бы никогда такого не сделал», — отметил баскетболист.

Йеребко участвовал в 16 матчах в составе ЦСКА в сезоне-2021/2022, за что был отстранен от выступлений в составе национальной команды Федерацией баскетбола Швеции. Также спортсмен два года играл в Единой лиге ВТБ за клуб «Химки».

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта извинилась за включение российских атлетов в проморолик ЧМ-2023. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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