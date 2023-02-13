МОК просит страны не требовать недопуска России на Олимпиаду-2024

МОК направил письмо олимпийскими комитетам стран, чьи министры спорта принимали участие в саммите 10 февраля.

Ранее член МОК, олимпийский чемпион 1976 года в беге с барьерами Ги Дрю считает, что российские и белорусские спортсмены должны быть допущены на Олимпиаду-2024, сообщает НСН.

10 февраля группа из 35 стран выступает за отстранение России и Белоруссии от Олимпийских игр 2024 года в Париже. В декабре 2022 года идею вернуть Россию на Олимпиаду высказал президент Франции Эммануэль Макрон. Он отмечал, что на Играх-2024 должны присутствовать все страны, включая те, что находятся в состоянии конфликта. В свою очередь украинские власти заявили, что в таком случае не приедут на Игры.

