МОК просит страны не требовать недопуска России на Олимпиаду-2024

Международный Олимпийский комитет обратился к странам, которые выступают против участия России в Играх в следующем году, чтобы они не требовали недопуска российских спортсменов, сообщает Spiegel.

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МОК направил письмо олимпийскими комитетам стран, чьи министры спорта принимали участие в саммите 10 февраля.

Ранее член МОК, олимпийский чемпион 1976 года в беге с барьерами Ги Дрю считает, что российские и белорусские спортсмены должны быть допущены на Олимпиаду-2024, сообщает НСН.

10 февраля группа из 35 стран выступает за отстранение России и Белоруссии от Олимпийских игр 2024 года в Париже. В декабре 2022 года идею вернуть Россию на Олимпиаду высказал президент Франции Эммануэль Макрон. Он отмечал, что на Играх-2024 должны присутствовать все страны, включая те, что находятся в состоянии конфликта. В свою очередь украинские власти заявили, что в таком случае не приедут на Игры.

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ФОТО: pxhere.com
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