В Токио стартуют Паралимпийские игры

Паралимпиада завершится 4 сентября. Как сообщил глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс, последние полтора года были непростыми для олимпийского и паралимпийского движений из-за переноса Игр на год, а также разработки новой системы прибытия, размещения и условий соревнований.

Участниками Паралимпиады станут около 4 тысяч 400 атлетов из 162 национальных команд, в том числе сборной беженцев. В связи с принятыми в декабре прошлого года двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на соревнованиях выступят под аббревиатурой RPC - Паралимпийского комитета России (ПКР). Команда состоит из 432 человек.

Команда ПКР будет представлена в 19 видах спорта, включенных в программу Игр.

Напомним, 20 августа в столицу Японии привезли огонь Паралимпиады. Церемония проходила у здания мэрии города.

Паралимпиада в Токио пройдёт без зрителей. Организаторы летних Игр приняли решение не пускать зрителей на соревнования, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источник в оргкомитете Игр.

