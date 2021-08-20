В Токио доставили огонь Паралимпиады
В столицу Японии привезли огонь Паралимпиады, передают «Известия». Церемония проходила у здания мэрии города. Уже сегодня вечером во Дворце Акасака состоится ещё одно мероприятие. Огни из 47 префектур страны соберут в одно пламя.
Накануне спортсмены из России вылетели из Москвы в Японию. Болельщики их торжественно проводили.
Ранее сообщалось, что Паралимпиада в Токио пройдёт без зрителей. Организаторы летних Игр приняли решение не пускать зрителей на соревнования, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источник в оргкомитете Игр.
Собеседник агентства уточнил, что официальное заявление будет сделано на совместном заседании, в котором примут участие представители правительства Японии, токийской администрации, а также оргкомитета Игр и Международного паралимпийского комитета.
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