СМИ: Паралимпиада в Токио пройдёт без зрителей
Организаторы летних Паралимпийских игр в Токио приняли решение не пускать зрителей на соревнования, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источник в оргкомитете Игр.
Собеседник агентства уточнил, что официальное заявление будет сделано на совместном заседании, в котором примут участие представители правительства Японии, токийской администрации, а также оргкомитета Игр и Международного паралимпийского комитета.
Ранее исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что оргкомитет летних Паралимпийских игр в Токио допустил к соревнованиям всех членов российской команды.
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