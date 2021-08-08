В Токио погасили огонь XXXII летних Олимпийских игр

Под музыку французского композитора Клода Дебюсси постамент в форме цветка лотоса закрылся и погасил огонь.

На церемонии закрытия Олимпийских игр флагом Олимпийского комитета России (ОКР), под которым выступала российская команда, нес борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев, ставший двукратным олимпийским чемпионом в своем виде спорта по итогам ОИ-2020.

В Токио олимпийцы разыграли 339 комплектов наград. Сборная России вошла в пятерку лидеров состязаний, заняв пятое место в общем медальном зачете. В активе отечественной команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. На первом месте команда США (39-41-33), на втором - команда Китая (38-32-18), на третьем - Японии (27-14-17), на четвертом - Великобритании (22-21-22).

Напомним, ОИ-2020 проходили в Токио 23 июля по 8 августа. В связи с коронавирусными ограничениями Олимпиада была перенесена на 2021 год и проходила без зрителей.

