В Токио погасили огонь XXXII летних Олимпийских игр
Огонь Олимпийских игр в Токио погасили на официальной церемонии закрытия состязаний, которая состоялась на Национальном стадионе в Токио.
Под музыку французского композитора Клода Дебюсси постамент в форме цветка лотоса закрылся и погасил огонь.
На церемонии закрытия Олимпийских игр флагом Олимпийского комитета России (ОКР), под которым выступала российская команда, нес борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев, ставший двукратным олимпийским чемпионом в своем виде спорта по итогам ОИ-2020.
В Токио олимпийцы разыграли 339 комплектов наград. Сборная России вошла в пятерку лидеров состязаний, заняв пятое место в общем медальном зачете. В активе отечественной команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. На первом месте команда США (39-41-33), на втором - команда Китая (38-32-18), на третьем - Японии (27-14-17), на четвертом - Великобритании (22-21-22).
Напомним, ОИ-2020 проходили в Токио 23 июля по 8 августа. В связи с коронавирусными ограничениями Олимпиада была перенесена на 2021 год и проходила без зрителей.
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