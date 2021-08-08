Мэр Парижа получил олимпийский флаг от президента МОК
Мэр Парижа Анн Идальго получил олимпийский флаг от главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха на церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио.
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Следующая Олимпиада состоится в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
В Токио олимпийцы разыграли 339 комплектов наград. Сборная России вошла в пятерку лидеров состязаний, заняв пятое место в общем медальном зачете. В активе отечественной команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. На первом месте команда США (39-41-33), на втором - команда Китая (38-32-18), на третьем - Японии (27-14-17), на четвертом - Великобритании (22-21-22).
Напомним, ОИ-2020 проходили в Токио 23 июля по 8 августа. В связи с коронавирусными ограничениями Олимпиада была перенесена на 2021 год и проходила без зрителей.
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