В Токио олимпийца впервые отстранили от соревнований из-за ковида

На Олимпийских играх в Токио спортсмена впервые отстранили от участия в соревнованиях из-за положительного теста на коронавирус, сообщил телеканал NHK.

Токио-2020. Доступ на Олимпиаду для журналистов - отдельный вид спорта

Тхэквондистка сборной Чили должна будет соблюдать десятидневный карантин. Из-за этого она не сможет выступить на Олимпиаде.

Число заболевших COVID-19 на турнире в Токио с 1 июля достигло 75. Среди них оказались спортсмены, организаторы соревнований и члены делегаций.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусОлимпийские ИгрыТокио
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