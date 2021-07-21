В Токио олимпийца впервые отстранили от соревнований из-за ковида
21 июля 202108:16
На Олимпийских играх в Токио спортсмена впервые отстранили от участия в соревнованиях из-за положительного теста на коронавирус, сообщил телеканал NHK.
Тхэквондистка сборной Чили должна будет соблюдать десятидневный карантин. Из-за этого она не сможет выступить на Олимпиаде.
Число заболевших COVID-19 на турнире в Токио с 1 июля достигло 75. Среди них оказались спортсмены, организаторы соревнований и члены делегаций.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru