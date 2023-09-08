В Тбилиси затерялась часть багажа сборной Испании по футболу
8 сентября 202311:47
Сборная Испании по футболу сообщила о потере багажа в тбилисском аэропорту, об этом пишет Relevo.
В пятницу состоится матч отборочного турнира чемпионата Европы между «красной фурией» и национальной командой Грузии, встреча пройдет в 19:00 по московскому времени.
В итоге испанцам пришлось тренироваться без бутс и вратарских перчаток. В команде надеются, что пропавший багаж будет найден в ближайшие часы.
Испанцы после двух матчей занимают четвертое место в группе, имея в активе три очка, грузины - на втором месте с четырьмя очками в трех играх.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru