В Тбилиси затерялась часть багажа сборной Испании по футболу

В пятницу состоится матч отборочного турнира чемпионата Европы между «красной фурией» и национальной командой Грузии, встреча пройдет в 19:00 по московскому времени.

В итоге испанцам пришлось тренироваться без бутс и вратарских перчаток. В команде надеются, что пропавший багаж будет найден в ближайшие часы.

Испанцы после двух матчей занимают четвертое место в группе, имея в активе три очка, грузины - на втором месте с четырьмя очками в трех играх.