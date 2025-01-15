Два работника хлебозавода пострадали при стрельбе в Зеленограде
Полиция задержала мужчину, ранившего в драке со стрельбой двух сотрудников предприятия в Зеленограде, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
Там уточнили, что конфликт начался из-за того, что водитель-экспедитор приехал невовремя. Конфликт перерос в потасовку, и водитель применил, предположительно, травматическое оружие. В результате пострадали два сотрудника предприятия.
В ГУ МВД сообщили, что полицейские оперативно задержали подозреваемого. Сейчас проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее стало известно о перестрелке возле кафе «Бисквит» в Сухуме, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru