Два работника хлебозавода пострадали при стрельбе в Зеленограде

Полиция задержала мужчину, ранившего в драке со стрельбой двух сотрудников предприятия в Зеленограде, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Там уточнили, что конфликт начался из-за того, что водитель-экспедитор приехал невовремя. Конфликт перерос в потасовку, и водитель применил, предположительно, травматическое оружие. В результате пострадали два сотрудника предприятия.