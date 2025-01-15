Два работника хлебозавода пострадали при стрельбе в Зеленограде

Полиция задержала мужчину, ранившего в драке со стрельбой двух сотрудников предприятия в Зеленограде, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Там уточнили, что конфликт начался из-за того, что водитель-экспедитор приехал невовремя. Конфликт перерос в потасовку, и водитель применил, предположительно, травматическое оружие. В результате пострадали два сотрудника предприятия.

СМИ: В ТЦ «Форт» на cеверо-востоке Москвы произошла стрельба

В ГУ МВД сообщили, что полицейские оперативно задержали подозреваемого. Сейчас проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее стало известно о перестрелке возле кафе «Бисквит» в Сухуме, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СтрельбаПолиция

Горячие новости

Все новости

партнеры