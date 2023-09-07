Сборная России сыграла вничью с командой Египта
7 сентября 202321:29
Первый товарищеский матч между футбольными сборными России и Египта завершился в ничью.
Встреча прошла в четверг в Суэце и завершилась со счетом 1:1.
Хозяева поля открыли счет на 7-й минуте. Отличился нападающий Билал Мажар.
Россияне сравняли счет в начале второго тайма. Мяч в ворота египтян отправил полузащитник Степан Оганесян.
В обновленном рейтинге УЕФА Россия опустилась с 18-го на 25-е место. Это худший результат в истории отечественного футбола, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Футболист Александр Рязанцев завершил спортивную карьеру
- Сборная России сыграла вничью с командой Египта
- На Кубани зафиксировали вспышку африканской чумы свиней
- Посольство РФ следит за ситуацией с блогером Бадаляном и журналистом Геворкяном
- США передислоцируют часть персонала и техники в Нигере
- В сарае участника АТО обнаружили более тысячи патронов
- Депутат Журова не верит, что российских паралимпийцев могут отстранить навсегда
- Медведев назвал Маска последним адекватным умом в Северной Америке
- Центробанк снял ограничение на продажу банками наличной валюты населению
- Президент Грузии отказалась уходить в отставку на фоне импичмента
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru