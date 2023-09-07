Сборная России сыграла вничью с командой Египта

Первый товарищеский матч между футбольными сборными России и Египта завершился в ничью.

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Встреча прошла в четверг в Суэце и завершилась со счетом 1:1.

Хозяева поля открыли счет на 7-й минуте. Отличился нападающий Билал Мажар.

Россияне сравняли счет в начале второго тайма. Мяч в ворота египтян отправил полузащитник Степан Оганесян.

В обновленном рейтинге УЕФА Россия опустилась с 18-го на 25-е место. Это худший результат в истории отечественного футбола, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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