Депутат Арапов назвал Сочи и Адлер безопасными для отдыха после разлива мазута

В акватории Анапы уже очистили все загрязнения, которые образовались из-за крушения двух танкеров в Керченском проливе, сообщили в Морспасслужбе.

Уточняется, что новых загрязнений не было обнаружено. Также сообщается, что суда Морспасслужбы продолжают мониторинг акватории Черного моря в районе ЧП.

Ранее сообщалось, что на месте ликвидации последствий утечки мазута в Краснодарском крае возникла угроза обрушения скальной породы. Между тем в оперативном штабе края заявили, что очистка от мазута пляжей Анапы займет до двух месяцев. Сейчас на полигоне обработали уже 3 600 тонн песка, передает «Радиоточка НСН».

