Депутат Арапов назвал Сочи и Адлер безопасными для отдыха после разлива мазута

Сочи и Адлер являются безопасными направлениями для отдыха на Черном море после разлива мазута, сообщил зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов, передает РИА Новости.

Он отметил, по другую сторону от Анапы и далее не фиксировались большие выбросы мазута. Также, по прогнозам, мазутные загрязнение не будут двигаться в правую сторону, а только в направлении Крымского полуострова.

МЧС: На побережье Черного моря собрано 162,4 тысячи тонн мазута

В акватории Анапы уже очистили все загрязнения, которые образовались из-за крушения двух танкеров в Керченском проливе, сообщили в Морспасслужбе.

Уточняется, что новых загрязнений не было обнаружено. Также сообщается, что суда Морспасслужбы продолжают мониторинг акватории Черного моря в районе ЧП.

Ранее сообщалось, что на месте ликвидации последствий утечки мазута в Краснодарском крае возникла угроза обрушения скальной породы. Между тем в оперативном штабе края заявили, что очистка от мазута пляжей Анапы займет до двух месяцев. Сейчас на полигоне обработали уже 3 600 тонн песка, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Дмитрий Феоктистов
ТЕГИ:ГосдумаЗдоровьеТуристыСочи

Горячие новости

Все новости

партнеры