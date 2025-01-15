Депутат Арапов назвал Сочи и Адлер безопасными для отдыха после разлива мазута
Сочи и Адлер являются безопасными направлениями для отдыха на Черном море после разлива мазута, сообщил зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов, передает РИА Новости.
Он отметил, по другую сторону от Анапы и далее не фиксировались большие выбросы мазута. Также, по прогнозам, мазутные загрязнение не будут двигаться в правую сторону, а только в направлении Крымского полуострова.
В акватории Анапы уже очистили все загрязнения, которые образовались из-за крушения двух танкеров в Керченском проливе, сообщили в Морспасслужбе.
Уточняется, что новых загрязнений не было обнаружено. Также сообщается, что суда Морспасслужбы продолжают мониторинг акватории Черного моря в районе ЧП.
Ранее сообщалось, что на месте ликвидации последствий утечки мазута в Краснодарском крае возникла угроза обрушения скальной породы. Между тем в оперативном штабе края заявили, что очистка от мазута пляжей Анапы займет до двух месяцев. Сейчас на полигоне обработали уже 3 600 тонн песка, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru