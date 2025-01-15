Двоих юношей задержали в Рыбинске за избиение пенсионера

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих юношей 15 и 18 лет в Рыбинске (Ярославская область) за избиение пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

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Задержанных молодых людей передали в следственные органы.

Злоумышленники напали на пенсионера за то, что он сделал им замечание — попросил выключить громкую музыку, игравшую в автомобиле. После этого преступники напали на пожилого мужчину, сбили его с ног и стали добивать камнями и ногами. Полицейские обнаружили кровь на месте происшествия.

Ранее гребца-байдарочника Кирилла Ляпунова жестоко избили в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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