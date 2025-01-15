Мэр Нарвы не поддержала идею полностью закрыть границу с Россией

Райк отметила, что угрозы, требующей закрытия границы, на данный момент не существует. Большинство пересекающих границу — это нарвитяне, финны и европейские туристы, что подтверждают данные Департамента полиции и погранохраны.



Инициатива Isamaa обосновывается якобы гибридными угрозами со стороны России. Однако Райк считает, что такие заявления больше направлены на получение политической поддержки в других регионах.



Ранее руководитель Прибалтийского землячества «Вместе» Олег Иванов заявлял НСН, что если Эстония закроет границу с Россией, это прежде всего станет ударом для местных жителей.

