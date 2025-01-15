Мэр Нарвы не поддержала идею полностью закрыть границу с Россией
Мэр эстонской Нарвы Катри Райк раскритиковала предложение партии Isamaa закрыть границу с Россией, считая, что это ущемляет права русскоязычных жителей Нарвы. Она подчеркнула, что решение по этому вопросу принимается исключительно правительством, пишет портал ERR.
Райк отметила, что угрозы, требующей закрытия границы, на данный момент не существует. Большинство пересекающих границу — это нарвитяне, финны и европейские туристы, что подтверждают данные Департамента полиции и погранохраны.
Инициатива Isamaa обосновывается якобы гибридными угрозами со стороны России. Однако Райк считает, что такие заявления больше направлены на получение политической поддержки в других регионах.
Ранее руководитель Прибалтийского землячества «Вместе» Олег Иванов заявлял НСН, что если Эстония закроет границу с Россией, это прежде всего станет ударом для местных жителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru