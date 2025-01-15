Мазут с танкера «Волгонефть-239» откачают до конца января

Мазут с потерпевшего крушения танкера «Волгонефть-239» откачают до конца января, сообщили в Минтрансе.

МЧС: На побережье Черного моря собрано 162,4 тысячи тонн мазута

В ведомстве отметили, что на Кубани организовали две площадки для утилизации нефтепродуктов. Первая партия на эти площадки будет отправлена по железной дороге до конца дня, добавили в Минтрансе.

В среду ход работ по ликвидации последствий проверили вице-премьер Виталий Савельев и глава Минтранса Роман Старовойт.

В Минтрансе добавили, что специалисты Морспасслужбы продолжают мониторинг акватории Керченского пролива и Черного моря на предмет загрязнения.

Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили о завершении основного вывоза собранного загрязненного мазутом грунта с пляжей, напоминает RT.

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ФОТО: Минтранс РФ
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