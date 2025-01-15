Мазут с танкера «Волгонефть-239» откачают до конца января

В ведомстве отметили, что на Кубани организовали две площадки для утилизации нефтепродуктов. Первая партия на эти площадки будет отправлена по железной дороге до конца дня, добавили в Минтрансе.



В среду ход работ по ликвидации последствий проверили вице-премьер Виталий Савельев и глава Минтранса Роман Старовойт.



В Минтрансе добавили, что специалисты Морспасслужбы продолжают мониторинг акватории Керченского пролива и Черного моря на предмет загрязнения.

Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили о завершении основного вывоза собранного загрязненного мазутом грунта с пляжей, напоминает RT.

