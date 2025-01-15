Джон Бон Джови анонсировал книгу «Bon Jovi: Forever»
Лидер рок-коллектива Джон Бон Джови анонсировал новую книгу-антологию «Bon Jovi: Forever», которая выйдет тиражом всего 1500 экземпляров по всему миру.
Текст к изданию из 264 страниц написал сам музыкант. К нему прилагаются более 1 300 архивных изображений, рукописных текстов песен, гастрольных пропусков и постеров, личных фотографий, а также многое другое.
Каждый экземпляр книги «Bon Jovi: Forever» будет подписан Джоном Бон Джови. Также покупатели получат 7-дюймовый винил с двумя записями, информация о которых пока не раскрывается. Плюс копии памятных вещей, например, личный пропуск музыканта с полным доступом на «Runaway Tour». Стоимость набора - 365 долларов.
«Bon Jovi: Forever» — это больше, чем просто книга. Это пропуск в мир Bon Jovi, что делает её незаменимой для любого поклонника группы или любителя рок-музыки», - говорится в сообщении издательства Genesis Publications.
Ранее Джон Бон Джови рассказал, что в выкупил свою самую первую гитару, которую продал своему соседу еще в 1978 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru