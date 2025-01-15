Среднесуточный экспорт нефти упал на 250 тысяч баррелей
Среднесуточные объемы экспорта российской нефти упали на 250 тысяч баррелей по итогам декабря прошлого года. Об этом свидетельствует январский доклад аналитиков Международного энергетического агентства.
За декабрь 2024 года среднесуточный вывоз нефтепродуктов и нефти составил 7,33 млн баррелей. Вместе с тем восполнить падение экспорта нефти удалось благодаря росту объемов экспорта нефтепродуктов на 210 тысяч баррелей.
Всего в 2024 году экспорт нефти сократился на 125 тысяч баррелей в день, нефтепродуктов —на 225 тысяч баррелей в сутки. При этом единственным направлением, где наблюдалась положительная динамика, стала Турция, — здесь импорт нефти и нефтепродуктов вырос на 100 тысяч баррелей в сутки.
Экспорт в страны Ближнего Востока упал на 190 тысяч баррелей в сутки, а в европейские государства просел на 220 тысяч баррелей в сутки.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что новые санкции против российской нефти взвинтят цены на рынке, что выгодно для России и меньше всего выгодно США. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Блестящий проект! Я бы тут поучился»: Родион Газманов о подготовке продюсеров от Вышки и Гнесинки
- Двоих юношей задержали в Рыбинске за избиение пенсионера
- Мэр Нарвы не поддержала идею полностью закрыть границу с Россией
- В Госдуме назвали безопасные после разлива мазута места на Черном море
- Депутат Арапов назвал Сочи и Адлер безопасными для отдыха после разлива мазута
- Среднесуточный экспорт нефти упал на 250 тысяч баррелей
- Джон Бон Джови анонсировал книгу «Bon Jovi: Forever»
- В Москве откроется фотовыставка о театре «У Никитских ворот»
- Два работника хлебозавода пострадали при стрельбе в Зеленограде
- Мазут с танкера «Волгонефть-239» откачают до конца января
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru