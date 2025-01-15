Среднесуточный экспорт нефти упал на 250 тысяч баррелей

За декабрь 2024 года среднесуточный вывоз нефтепродуктов и нефти составил 7,33 млн баррелей. Вместе с тем восполнить падение экспорта нефти удалось благодаря росту объемов экспорта нефтепродуктов на 210 тысяч баррелей.

Всего в 2024 году экспорт нефти сократился на 125 тысяч баррелей в день, нефтепродуктов —на 225 тысяч баррелей в сутки. При этом единственным направлением, где наблюдалась положительная динамика, стала Турция, — здесь импорт нефти и нефтепродуктов вырос на 100 тысяч баррелей в сутки.

Экспорт в страны Ближнего Востока упал на 190 тысяч баррелей в сутки, а в европейские государства просел на 220 тысяч баррелей в сутки.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что новые санкции против российской нефти взвинтят цены на рынке, что выгодно для России и меньше всего выгодно США. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

