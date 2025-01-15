В Москве откроется фотовыставка о театре «У Никитских ворот»

Фрагменты самых популярных спектаклей из репертуара театра, а также фотографии ведущих актеров труппы будут размещены на 30 стендах. Церемония открытия уличной экспозиции пройдет при участии художественного руководителя театра «У Никитских ворот» народного артиста РФ Марка Розовского и ряда артистов.

Ранее худрук театра «У Никитских ворот» Марк Розовский в эфире НСН отметил, что директорский театр сегодня во многом определяет и направление в театральном искусстве, и даже репертуар.



