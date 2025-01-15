В Госдуме назвали безопасные после разлива мазута места на Черном море
Мазутное пятно после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» идёт в основном в сторону Крымского полуострова. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов.
По его словам, таким образом безопасными для отдыха на Чёрном море являются места, находящиеся в другой стороне.
«Адлер, Сочи... Всё, что в ту сторону, дальше Анапы по берегу. Там не фиксировались большие выбросы мазута», - заключил парламентарий.
Ранее научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян заявил, что туристический сектор Кубани минимум на один сезон может лишиться возможности использовать курорты, побережья которых были загрязнены мазутом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru