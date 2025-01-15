В Госдуме назвали безопасные после разлива мазута места на Черном море

Мазутное пятно после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» идёт в основном в сторону Крымского полуострова. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов.

«Свято место»: Россияне собрались в Сочи, Дагестан и Абхазию на фоне мазута в Анапе

По его словам, таким образом безопасными для отдыха на Чёрном море являются места, находящиеся в другой стороне.

«Адлер, Сочи... Всё, что в ту сторону, дальше Анапы по берегу. Там не фиксировались большие выбросы мазута», - заключил парламентарий.

Ранее научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян заявил, что туристический сектор Кубани минимум на один сезон может лишиться возможности использовать курорты, побережья которых были загрязнены мазутом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Ирина Иванчук
ТЕГИ:Черное МореСочиЭкологияНефтепродуктыКраснодарский Край

Горячие новости

Все новости

партнеры