В Госдуме назвали безопасные после разлива мазута места на Черном море

По его словам, таким образом безопасными для отдыха на Чёрном море являются места, находящиеся в другой стороне.

«Адлер, Сочи... Всё, что в ту сторону, дальше Анапы по берегу. Там не фиксировались большие выбросы мазута», - заключил парламентарий.

Ранее научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян заявил, что туристический сектор Кубани минимум на один сезон может лишиться возможности использовать курорты, побережья которых были загрязнены мазутом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

