В США заявили, что золото Олимпиады в Пекине получат американские фигуристы
Золотые медали за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года получат американские фигуристы. Об этом заявила гендиректор Олимпийского комитета США Сара Хиршланд.
«Хиршланд подтверждает, что разговаривала с Международным олимпийским комитетом (МОК) и получила информацию о том, что фигуристы сборной США будут награждены золотыми медалями командного турнира ... Олимпийских игр в Пекине», — указано в сообщении комитета в социальной сети Х.
Федерация фигурного катания США в соцсетях поздравила команду с золотом Олимпиады-2022.
«Мы ... гордимся нашими олимпийскими чемпионами 2022 года», — указали в организации.
Ранее российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил, напоминает «Свободная пресса». Результаты спортсменки на Играх в Пекине аннулировали. Ожидается, что Международный союз конькобежцев (ISU) 7 февраля примет решение по медалям командного турнира ОИ-2022, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru