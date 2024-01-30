В США заявили, что золото Олимпиады в Пекине получат американские фигуристы

«Хиршланд подтверждает, что разговаривала с Международным олимпийским комитетом (МОК) и получила информацию о том, что фигуристы сборной США будут награждены золотыми медалями командного турнира ... Олимпийских игр в Пекине», — указано в сообщении комитета в социальной сети Х.

Федерация фигурного катания США в соцсетях поздравила команду с золотом Олимпиады-2022.

«Мы ... гордимся нашими олимпийскими чемпионами 2022 года», — указали в организации.

Ранее российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил, напоминает «Свободная пресса». Результаты спортсменки на Играх в Пекине аннулировали. Ожидается, что Международный союз конькобежцев (ISU) 7 февраля примет решение по медалям командного турнира ОИ-2022, пишет RT.

