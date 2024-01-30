ОКР назвал дисквалификацию Валиевой объявлением войны
Олимпийский комитет России (ОКР) сравнил дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой на четыре года с объявлением войны российскому спорту. Об этом говорится в официальном заявлении.
В комитете напомнили, что результат допинг-пробы спортсменки был опубликован сразу после победного для России командного турнира. Также в ОКР добавили, что не рассчитывали на объективность CAS.
Так, спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Сборная России по фигурному катанию лишена золота в командном турнире.
Дисквалификация фигуристки Камилы Валиева была запланирована заранее с целью лишить сборную России золотой медали, заявила олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова «Радиоточке НСН».
Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не сообщило Камиле Валиевой об обнаружении положительной допинг пробы. Это является нарушением протокола.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru