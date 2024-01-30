ОКР назвал дисквалификацию Валиевой объявлением войны

Олимпийский комитет России (ОКР) сравнил дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой на четыре года с объявлением войны российскому спорту. Об этом говорится в официальном заявлении.

В комитете напомнили, что результат допинг-пробы спортсменки был опубликован сразу после победного для России командного турнира. Также в ОКР добавили, что не рассчитывали на объективность CAS.