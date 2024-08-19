В США умер известный российский бодибилдер Мишин
Российский бодибилдер Евгений Мишин скончался в США в возрасте 48 лет. Об этом сообщил бывший главный редактор журнала Muscular Development Magazine и основатель канала RxMuscle Дэйв Палумбо в соцсетях.
По его словам, спортсмен внезапно перестал дышать, медики безуспешно пытались реанимировать его в течение 45 минут.
Мишин родился в 1976 году в Ленинградской области. Дважды участвовал в одном из самых престижных в мире турнире по культуризму — «Мистер Олимпия». В США спортсмен жил последние двадцать лет.
Ранее сообщалось о смерти бывшего игрока хоккейного клуба «Трактор» Олега Смирнова в возрасте 43 лет.
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