В США умер известный российский бодибилдер Мишин

Российский бодибилдер Евгений Мишин скончался в США в возрасте 48 лет. Об этом сообщил бывший главный редактор журнала Muscular Development Magazine и основатель канала RxMuscle Дэйв Палумбо в соцсетях.

По его словам, спортсмен внезапно перестал дышать, медики безуспешно пытались реанимировать его в течение 45 минут.

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Мишин родился в 1976 году в Ленинградской области. Дважды участвовал в одном из самых престижных в мире турнире по культуризму — «Мистер Олимпия». В США спортсмен жил последние двадцать лет.

Ранее сообщалось о смерти бывшего игрока хоккейного клуба «Трактор» Олега Смирнова в возрасте 43 лет.


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ФОТО: Соцсети Мишина
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