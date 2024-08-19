В США умер известный российский бодибилдер Мишин

Российский бодибилдер Евгений Мишин скончался в США в возрасте 48 лет. Об этом сообщил бывший главный редактор журнала Muscular Development Magazine и основатель канала RxMuscle Дэйв Палумбо в соцсетях.

По его словам, спортсмен внезапно перестал дышать, медики безуспешно пытались реанимировать его в течение 45 минут.