«Краснодар» вырвал победу у «Пари НН»
19 августа 202400:18
Вице-чемпион РПЛ, футбольный клуб «Краснодар» одержал волевую победу над «Пари НН».
Это произошло в домашнем матче пятого тура. Встреча закончилась со счетом 2:1.
«Краснодар», у которого девять очков, поднялся на пятое место в таблице. «Пари НН» с шестью очками идет на восьмой строчке.
Ранее «Зенит» не смог обыграть подмосковные «Химки» в пятом туре РПЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- «Краснодар» вырвал победу у «Пари НН»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru