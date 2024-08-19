«Краснодар» вырвал победу у «Пари НН»

Вице-чемпион РПЛ, футбольный клуб «Краснодар» одержал волевую победу над «Пари НН».

Это произошло в домашнем матче пятого тура. Встреча закончилась со счетом 2:1.

«Краснодар», у которого девять очков, поднялся на пятое место в таблице. «Пари НН» с шестью очками идет на восьмой строчке.

Ранее «Зенит» не смог обыграть подмосковные «Химки» в пятом туре РПЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

