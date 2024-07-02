Экс-капитан хоккейного «Трактора» Смирнов умер в 43 года

Бывший игрок хоккейного клубу «Трактор» Олег Смирнов умер в возрасте 43 лет. Информация о кончине спортсмена появилась на официальном сайте команды.

Коллектив ХК «Трактор» выразил соболезнования родным и близким хоккеиста. Причины смерти не уточняются.

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Олег Смирнов был воспитанником «Трактора». В 19 лет он стал самым молодым капитаном в истории команды. Нападающий отыграл девять сезонов, в 402 матчах набрал 182 (84+98) очка.

Вместе с «Трактором» в 2004 году он стал обладателем бронзовых медалей Высшей лиги. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в 2005 году в составе команды он победил на Универсиаде, через два года – стал серебряным призером.

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Фото: hctraktor.org
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