В «Спартаке» заявили, что Промес пропустит матч с «Зенитом»

Игрок московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес пропустит матч с петербургским «Зенитом» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщила пресс-служба столичной команды.

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«Квинси Промес пропустит матч с «Зенитом», футболист по-прежнему находится в ОАЭ», - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что команда находится на связи с футболистом и оказывает ему содействие. После возвращения клуб применит к Промесу дисциплинарные меры.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет в Санкт-Петербурге в субботу, 2 марта.

Накануне полиция Дубая задержала футболиста при прохождении паспортного контроля в аэропорту Аль-Мактум. По данным прокуратуры Нидерландов, Промес совершил правонарушение в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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