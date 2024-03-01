В «Спартаке» заявили, что Промес пропустит матч с «Зенитом»

«Квинси Промес пропустит матч с «Зенитом», футболист по-прежнему находится в ОАЭ», - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что команда находится на связи с футболистом и оказывает ему содействие. После возвращения клуб применит к Промесу дисциплинарные меры.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет в Санкт-Петербурге в субботу, 2 марта.

Накануне полиция Дубая задержала футболиста при прохождении паспортного контроля в аэропорту Аль-Мактум. По данным прокуратуры Нидерландов, Промес совершил правонарушение в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), передает «Радиоточка НСН».

