В «Спартаке» заявили, что Промес пропустит матч с «Зенитом»
Игрок московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес пропустит матч с петербургским «Зенитом» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщила пресс-служба столичной команды.
«Квинси Промес пропустит матч с «Зенитом», футболист по-прежнему находится в ОАЭ», - говорится в заявлении.
В пресс-службе отметили, что команда находится на связи с футболистом и оказывает ему содействие. После возвращения клуб применит к Промесу дисциплинарные меры.
Матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет в Санкт-Петербурге в субботу, 2 марта.
Накануне полиция Дубая задержала футболиста при прохождении паспортного контроля в аэропорту Аль-Мактум. По данным прокуратуры Нидерландов, Промес совершил правонарушение в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нидерланды заключили с Украиной соглашение по безопасности
- Польская полиция задержала водителя, въехавшего в толпу людей в Щецине
- Вкладчикам Qiwi Банка выплатили 880,3 млн рублей за два дня
- Суд в Москве арестовал двоих россиян по делу о госизмене
- Ушёл из жизни последний участник группы Майка Науменко «Зоопарк»
- Боец с позывным Рассвет рассказал об ударе по второму танку Abrams
- Канада ввела дополнительный запрет на импорт российских алмазов
- Стартовал прием заявок на программу для участников СВО «Время героев»
- Автомобиль въехал в толпу людей в польском Щецине
- СМИ: В Петербурге выделили 2,5 млн рублей на билеты на концерт Орбакайте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru