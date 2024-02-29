СМИ: Футболиста «Спартака» Промеса не пустили в самолет в Дубае

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес, заочно осужденный в Нидерландах за контрабанду наркотиков, не смог вылететь с командой со сборов в ОАЭ. Об этом сообщает Metaratings.

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Уточняется, что самолет должен был вылететь в Москву. При этом отмечается, что инцидент не связан с уголовными делами в родной стране.

14 февраля амстердамский суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы. Следствие пришло к выводу, что спортсмен пять лет назад был замешан в транспортировке крупной партии кокаина.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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