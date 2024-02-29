СМИ: Футболиста «Спартака» Промеса не пустили в самолет в Дубае

Уточняется, что самолет должен был вылететь в Москву. При этом отмечается, что инцидент не связан с уголовными делами в родной стране.

14 февраля амстердамский суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы. Следствие пришло к выводу, что спортсмен пять лет назад был замешан в транспортировке крупной партии кокаина.

