Глава Минтруда оценил распределение праздничных дней в 2026 году
Распределение праздничных и нерабочих дней в следующем году будет «хорошим». Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков, передает РИА Новости.
Министерство сейчас обсуждает производственный календарь на 2026 год.
«Я думаю, там тоже все будет хорошо», - отметил Котяков, говоря о календаре.
В 2025 году в России было установлено 247 рабочих дней, 118 нерабочих, в том числе 14 праздничных, напоминает Ura.ru. Перечень нерабочих праздничных дней определен Трудовым кодексом, в него входят новогодние и майские праздники, День России, День народного единства, День защитника Отечества и Международный женский день. В этом году приуроченные к Новому году каникулы длились 11 дней, праздники в мае - восемь, также россияне отдыхали по два дня в феврале и марте. Кроме того, нерабочими станут дни с 12 по 15 июня и с 2 по 4 ноября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru