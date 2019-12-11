В Совфеде предложили провести в России собственную Олимпиаду

Проводить в России собственные Олимпийские игры, на которые не распространялись бы решения WADA, предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом сообщает РИА Новости. Она подчеркнула, что решение Всемирного антидопингового комитета в отношении целого государства говорит о кризисе институтов, в том числе мирового спорта.

В минувший понедельник, 9 декабря, исполком WADA принял решение на четыре года отстранить Россию от участия в международных соревнованиях, в том числе и двух Олимпиадах в 2020 и 2022 годах, напоминает Утро.ру.

Участие в международных стартах смогут принимать только «чистые» атлеты, которые будут выступать под нейтральным флагом.