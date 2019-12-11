Американские спортсмены договорились обижать российских на Играх-2020

По данным Daily Mail, американцы планируют демонстративно покидать церемонию награждения, если на пьедестал почета будут подниматься россияне, либо будут жестами выражать свой протест.

В статье отмечается, что американские спортсмены выступают за полное отстранение россиян от Игр.

В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от крупных международных соревнований на четыре года.

Российские спортсмены смогут принять участие в турнирах, включая Олимпиаду, только в нейтральном статусе.

