Американские спортсмены договорились обижать российских на Играх-2020
Американские спортсмены намерены третировать российских атлетов в ходе Олимпиады-2020.
По данным Daily Mail, американцы планируют демонстративно покидать церемонию награждения, если на пьедестал почета будут подниматься россияне, либо будут жестами выражать свой протест.
В статье отмечается, что американские спортсмены выступают за полное отстранение россиян от Игр.
В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от крупных международных соревнований на четыре года.
Российские спортсмены смогут принять участие в турнирах, включая Олимпиаду, только в нейтральном статусе.
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