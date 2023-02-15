В Союзе биатлонистов России рассказали о возможной смене гражданства спортсменами
Союз биатлонистов России спокойно относится к возможной смене гражданства российскими атлетами. Об этом заявил исполнительный директор организации Александр Пак, сообщил телеканал «Матч ТВ».
Функционер отметил, что не располагает информацией о том, что кто-то из российских спортсменов планирует поменять гражданство. При этом Пак подчеркнул, что несколько спортсменов в год становятся гражданами другой страны, однако лидеры регионов и сборной такого желания не изъявляли.
Пак добавил, что никто из иностранных спортсменов пока не планировал выступать Россию, однако он заверил, что наша страна воспитывает свои кадры, у сборной есть резерв.
Ранее глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что российские спортсмены готовы выступить на Азиатских играх, если будет собрана олимпийская команда. Об этом сообщило агентство НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+13 436 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+12 071 / сут.
- Экс-советник Зеленского Арестович назвал ненависть к русскому языку психологическим отклонением
- Лавров объяснил отказ Швеции и Дании дать ответ по «Северным потокам»
- В России рассказали о перспективах производства вертолетов Ка-226Т в Индии
- Путин открыл новые объекты здравоохранения в регионах России
- В Минцифры призвали банки отказаться от услуг через мессенджеры
- Путин пообещал, что работа по модернизации медучреждений продолжится
- Россия призвала ООН расследовать подрывы «Северных потоков» после материала Херша
- Польша отказалась делиться истребителями с Украиной
- США призвали Сербию встать на сторону Украины
- Умер разработчик снарядов к системам «Град» и «Ураган»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru