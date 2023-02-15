В Союзе биатлонистов России рассказали о возможной смене гражданства спортсменами

Союз биатлонистов России спокойно относится к возможной смене гражданства российскими атлетами. Об этом заявил исполнительный директор организации Александр Пак, сообщил телеканал «Матч ТВ».

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Функционер отметил, что не располагает информацией о том, что кто-то из российских спортсменов планирует поменять гражданство. При этом Пак подчеркнул, что несколько спортсменов в год становятся гражданами другой страны, однако лидеры регионов и сборной такого желания не изъявляли.

Пак добавил, что никто из иностранных спортсменов пока не планировал выступать Россию, однако он заверил, что наша страна воспитывает свои кадры, у сборной есть резерв.

Ранее глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что российские спортсмены готовы выступить на Азиатских играх, если будет собрана олимпийская команда. Об этом сообщило агентство НСН.

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Фото: соцсети
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