В Союзе биатлонистов России рассказали о возможной смене гражданства спортсменами

Функционер отметил, что не располагает информацией о том, что кто-то из российских спортсменов планирует поменять гражданство. При этом Пак подчеркнул, что несколько спортсменов в год становятся гражданами другой страны, однако лидеры регионов и сборной такого желания не изъявляли.

Пак добавил, что никто из иностранных спортсменов пока не планировал выступать Россию, однако он заверил, что наша страна воспитывает свои кадры, у сборной есть резерв.

Ранее глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что российские спортсмены готовы выступить на Азиатских играх, если будет собрана олимпийская команда. Об этом сообщило агентство НСН.

