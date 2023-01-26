Глава Союза биатлонистов России Майгуров поддержал идею выступить на Азиатских играх

Российские биатлонисты готовы выступить на Азиатских играх, если будет собрана олимпийская команда. Об этом заявил глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, сообщает «РБК Спорт».

«Я не вижу проблем участвовать в тех или иных соревнованиях, но сегодня сильнейшие спортсмены, в том числе и Азии, выступают в международном календаре», — отметил он.

IBU продлил запрет на участие в соревнованиях российских и белорусских биатлонистов

Майгуров при этом признал, что в биатлоне азиатские страны сейчас очень слабо представлены.

Ранее Олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии стать участниками Азиатских игр, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
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