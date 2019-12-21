В СК подтвердили фальсифакации Родченкова с допинг-пробами российских спортсменов

СК РФ располагает доказательствами того, что экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков менял показатели допинг-проб в базе данных российских спортсменов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

В СК РФ смогли доказать, что в 2015-2016 годах представителями прежнего руководства Антидопингового центра были совершены удаленные подключения к электронной базе LIMS с результатами исследования допинг-проб российских спортсменов с IP-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории США и ФРГ.

«Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов», — сообщила Петренко.

Она заявила, что следователи подтвердили подлинность переданных электронных файлов, а также отсутствие искажений оригинальной файловой структуры результатов тестирования российских спортсменов.

Также Петренко напомнила, что СК РФ в рамках расследования дела Родченкова, обвиненного в злоупотреблении полномочиями, передал в январе и апреле 2019 года экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA) копии электронных файлов АДЦ и более 5000 биологических проб спортсменов для исследования иностранными специалистами.

Напомним, исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований, в том числе, чемпионатов мира и Олимпиады, на четыре года. Её также запрещено проводить международные турниры на своей территории. Чистые от допинга российские спортсмены смогут принять участие в турнирах исключительно в нейтральном статусе.



Ранее генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус в эфире НСН предложил осмыслить результаты заседания наблюдательного совета РУСАДА, решившего обжаловать решения WADA, по которому агентство не соответствует антидопинговому кодексу.

