Дайте осмыслить! Ганус о решении наблюдательного совета по WADA

Наблюдательный совет РУСАДА принял решение об обжаловании решения WADA, по которому агентство не соответствует антидопинговому кодексу. Председатель набсовета Александр Ивлев выразил надежду, что «Россия останется в экосистеме спорта» и коллективное наказание не коснется «чистых» спортсменов. Ожидается, что апелляция будет подана в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

НСН обратилась за комментарием к генеральному директору РУСАДА Юрию Ганусу с вопросами, как организация планирует оспаривать решение Всемирного антидопингового агентства.

«Мы сейчас не комментируем вопросы, связанные с этим делом. Воздержимся от комментариев, дайте время осмыслить решения совета», - сказал Ганус.