Дайте осмыслить! Ганус о решении наблюдательного совета по WADA
Генеральный директор РУСАДА в эфире НСН заявил, что ведомство пока обдумывает результаты заседания наблюдательного совета.
Наблюдательный совет РУСАДА принял решение об обжаловании решения WADA, по которому агентство не соответствует антидопинговому кодексу. Председатель набсовета Александр Ивлев выразил надежду, что «Россия останется в экосистеме спорта» и коллективное наказание не коснется «чистых» спортсменов. Ожидается, что апелляция будет подана в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
НСН обратилась за комментарием к генеральному директору РУСАДА Юрию Ганусу с вопросами, как организация планирует оспаривать решение Всемирного антидопингового агентства.
«Мы сейчас не комментируем вопросы, связанные с этим делом. Воздержимся от комментариев, дайте время осмыслить решения совета», - сказал Ганус.
Напомним, в 2015 году WADА обвинило РФ в нарушениях антидопинговых правил, приостановило работу московской антидопинговой лаборатории и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. В сентябре 2018 года статус РУСАДА был восстановлен. Спустя год, в сентябре 2019 года, WADA возобновило процедуру лишения статуса соответствия Всероссийскому антидопинговому кодексу РУСАДА. Причиной назывались возможные манипуляции с данными московской лаборатории. В последствии, 9 декабря, исполком WADA единогласно принял рекомендации комитета по соответствию и запретил России на четыре года участвовать в международных спортивных соревнованиях, а также проводить их на своей территории.
Ранее НСН сообщала, что Всемирное антидопинговое агентство передало в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 15 дел по итогам перепроверки допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории. Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус рассказал, что организация ведет обработку результатов полученных от WADA, а передача дел свидетельствует о высоком доверии Международного агентства российскому.
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