В «Шиннике» назвали инициаторов драки с украинскими футболистами

Представители ярославского футбольного клуба «Шинник» не считают своих спортсменов виновными в потасовке с игроками украинского "Миная" в турецком отеле, сообщается на официальной странице российского клуба в "ВКонтакте".

«Шинник» официально заявляет, что не является инициатором данного конфликта. Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Также в сообщении отмечается, что футболистам удалось избежать травм.

Ранее генеральный директор российского клуба Сергей Кулаков заявил, что футболисты «Шинника» после конфликта переедут в другой отель.

