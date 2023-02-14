В «Шиннике» назвали инициаторов драки с украинскими футболистами
Представители ярославского футбольного клуба «Шинник» не считают своих спортсменов виновными в потасовке с игроками украинского "Миная" в турецком отеле, сообщается на официальной странице российского клуба в "ВКонтакте".
«Шинник» официально заявляет, что не является инициатором данного конфликта. Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.
Также в сообщении отмечается, что футболистам удалось избежать травм.
Ранее генеральный директор российского клуба Сергей Кулаков заявил, что футболисты «Шинника» после конфликта переедут в другой отель.
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