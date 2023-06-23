В Сенегале заявили о готовности сыграть против сборной России

Федерация футбола Сенегала выразила готовность провести товарищеский матч против сборной России, сообщает Sport24.

СМИ: Сборная России по футболу может сыграть товарищеский матч с командой ОАЭ

В организации напомнили, что на прошлой неделе Россию посетил президент страны Маки Салл. Отмечается, что игра может пройти в сентябре.

«Сейчас у России и стран Африки хорошие отношения... есть большая вероятность, что сборная России может сыграть не только со сборной Сенегала», — заключили в Федерации.

Ранее в СМИ появилась информация, что правительство Камеруна запретило национальной футбольной команде играть против сборной России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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