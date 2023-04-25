СМИ: Сборная России по футболу может сыграть товарищеский матч с командой ОАЭ

Сборная России может летом или осенью сыграть товарищеский матч с национальной командой Объединённых Арабских Эмиратов, сообщает Sport24 со ссылкой на собственный источник.

Сборная РФ отказалась от участия в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации

Собеседник издания утверждает, что этот вопрос будет обусждаться после турнира команд U18 в Дубае с 28 по 31 мая, в котором также примет участие юношеская сборная Россия.

«Встреча может пройти в Абу‑Даби либо в конце июня — начале июля, либо осенью в перерыве на матчи сборных», — уточнил источник.

Ранее Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о переговорах с Китаем о проведении товарищеского футбольного матча сборных команд, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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