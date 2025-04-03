«Пациент жив»: Трамп положительно оценил реакцию рынка США на пошлины
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social положительно оценил реакцию американского рынка на масштабные импортные тарифы.
Введение пошлин привело к резкому падению биржевых индексов США, однако глава Белого дома заявил, что «пациент жив и уже идёт на поправку».
«Прогноз таков, что пациент станет гораздо сильнее, крупнее, лучше и устойчивее, чем когда-либо прежде. Сделаем Америку снова великой!» - написал американский лидер.
Ранее Трамп ввёл пошлины против 185 стран, торгующих с США, в том числе, Китая, Великобритании, Японии и Швейцарии, а также Евросоюза, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru