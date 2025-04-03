Самый вонючий цветок впервые зацвел в Ботаническом саду МГУ
3 апреля 202519:27
Самый вонючий цветок впервые зацвел в «Аптекарском огороде» МГУ в Москве, сообщили в столичном ботаническом саду.
Речь идет о симплокарпусе зловонном (Symplocarpus foetidus), который еще называют «мясным цветком». Свое название он получил из-за того, что во время цветения он источает запах протухшего мяса. На цветок активно слетаются насекомые.
«Симплокарпус - редкий гость в природе. Его болотистые места обитания исчезают, и увидеть такое чудо - большая удача», - рассказали в ботаническом саду.
Ранее самая большая кувшинка в мире впервые расцвела в столичном «Аптекарском огороде», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru