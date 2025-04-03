Канада введет ответную пошлину 25% на автомобили из США

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна введет тариф в размере 25% на импортируемые из США автомобили, не отвечающие требованиям соглашения CUSMA.

По его словам, это решение является ответной мерой на недавно объявленные США пошлины на зарубежные автомобили.

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Карни пояснил, что мера направлена на защиту канадской промышленности и что правительство создаст специальный механизм, позволяющий автопроизводителям избежать налога при условии сохранения инвестиций и производства на территории Канады.

Премьер-министр сообщил, что об этом он уже информировал президента США Дональда Трампа во время телефонного разговора на прошлой неделе. Меры, по его словам, являются зеркальным ответом на введение США тарифов в размере 25% на импорт всех зарубежных автомобилей с 5 апреля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: CP / Abaca / ТАСС
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