Канада введет ответную пошлину 25% на автомобили из США
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна введет тариф в размере 25% на импортируемые из США автомобили, не отвечающие требованиям соглашения CUSMA.
По его словам, это решение является ответной мерой на недавно объявленные США пошлины на зарубежные автомобили.
Карни пояснил, что мера направлена на защиту канадской промышленности и что правительство создаст специальный механизм, позволяющий автопроизводителям избежать налога при условии сохранения инвестиций и производства на территории Канады.
Премьер-министр сообщил, что об этом он уже информировал президента США Дональда Трампа во время телефонного разговора на прошлой неделе. Меры, по его словам, являются зеркальным ответом на введение США тарифов в размере 25% на импорт всех зарубежных автомобилей с 5 апреля, передает «Радиоточка НСН».
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