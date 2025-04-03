Канада введет ответную пошлину 25% на автомобили из США

Карни пояснил, что мера направлена на защиту канадской промышленности и что правительство создаст специальный механизм, позволяющий автопроизводителям избежать налога при условии сохранения инвестиций и производства на территории Канады.

Премьер-министр сообщил, что об этом он уже информировал президента США Дональда Трампа во время телефонного разговора на прошлой неделе. Меры, по его словам, являются зеркальным ответом на введение США тарифов в размере 25% на импорт всех зарубежных автомобилей с 5 апреля, передает «Радиоточка НСН».

