Бобслеист олимпийской сборной России заразился COVID-19

По словам спортсмена, начиная с 21 января он сдал три положительных теста на COVID-19, в настоящее время находится на самоизоляции и чувствует себя хорошо.

«Мне уже после первого теста сказали, что на участии в Олимпиаде можно ставить крест. Потом заявили, что ещё не всё потеряно и за нас борются, хотя как борются, непонятно, никто мне не звонит", - отметил Кондратенко.

Ранее положительный теста на коронавирус сдал фигурист Михаил Коляда, которого в олимпийской сборной заменил Евгений Семененко, сообщает RT.

Также коронавирусом заразились олимпийцы Егор Базин (фигурное катание), Никита Трегубов (скелетон) и Алексей Пушкарев (бобслей).

