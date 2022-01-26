Бобслеист олимпийской сборной России заразился COVID-19
Бобслеист олимпийской сборной России Василий Кондратенко заявил, что заразился коронавирусом, сообщает ТАСС.
По словам спортсмена, начиная с 21 января он сдал три положительных теста на COVID-19, в настоящее время находится на самоизоляции и чувствует себя хорошо.
«Мне уже после первого теста сказали, что на участии в Олимпиаде можно ставить крест. Потом заявили, что ещё не всё потеряно и за нас борются, хотя как борются, непонятно, никто мне не звонит", - отметил Кондратенко.
Ранее положительный теста на коронавирус сдал фигурист Михаил Коляда, которого в олимпийской сборной заменил Евгений Семененко, сообщает RT.
Также коронавирусом заразились олимпийцы Егор Базин (фигурное катание), Никита Трегубов (скелетон) и Алексей Пушкарев (бобслей).
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