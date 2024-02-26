В Саудовской Аравии открыли дело против Роналду из-за оскорбительных жестов
Федерация футбола Саудовской Аравии начала расследование против нападающего клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду из-за неприличного жеста, который игрок показал болельщикам «Аш-Шабаба». Об этом пишет издание Asharq al-Awsat.
Ранее «Аль-Наср» обыграл команду соперников со счетом 3:2, Роналду забил один гол. Во время игры фанаты «Аш-Шабаба» скандировали «Месси!» в сторону игрока, пишет RT. По окончании матча футболист адресовал болельщикам соперника неприличный жест: он приложил руку к уху и после несколько раз помахал ей в области таза.
Как отмечает газета, дисциплинарный комитет саудовской Федерации футбола проанализирует произошедшее и примет решение в течение ближайших двух дней.
Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» в конце 2022 года, соглашение рассчитано до лета 2025-го, напоминает «Свободная пресса».
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