В Саудовской Аравии открыли дело против Роналду из-за оскорбительных жестов

Ранее «Аль-Наср» обыграл команду соперников со счетом 3:2, Роналду забил один гол. Во время игры фанаты «Аш-Шабаба» скандировали «Месси!» в сторону игрока, пишет RT. По окончании матча футболист адресовал болельщикам соперника неприличный жест: он приложил руку к уху и после несколько раз помахал ей в области таза.

Как отмечает газета, дисциплинарный комитет саудовской Федерации футбола проанализирует произошедшее и примет решение в течение ближайших двух дней.

Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» в конце 2022 года, соглашение рассчитано до лета 2025-го, напоминает «Свободная пресса».

