Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по итогам 2023 года

Португальский нападающий саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире по итогам 2023 года, сообщает портал Sportico.

Роналду продал один из своих «Золотых мячей» ради благотворительности

Его совокупный доход по итогам прошлого года составил $275 млн. На втором месте оказался американский гольфист Джон Рам, получивший $203 млн. Тройку лидеров замкнул аргентинский нападающий американского футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси с доходом $130 млн.

В пятерку самых богатых спортсменов также вошли американский баскетболист Леброн Джеймс и французский футбольный форвард Киллиан Мбапе.

Рейтинг содержит имена 100 спортсменов, ранжированные по доходу, при этом 40 позиций в нем занимают баскетболисты.

Ранее Forbes назвал самого богатого спортсмена всех времен, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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