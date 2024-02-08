Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по итогам 2023 года
Португальский нападающий саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире по итогам 2023 года, сообщает портал Sportico.
Его совокупный доход по итогам прошлого года составил $275 млн. На втором месте оказался американский гольфист Джон Рам, получивший $203 млн. Тройку лидеров замкнул аргентинский нападающий американского футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси с доходом $130 млн.
В пятерку самых богатых спортсменов также вошли американский баскетболист Леброн Джеймс и французский футбольный форвард Киллиан Мбапе.
Рейтинг содержит имена 100 спортсменов, ранжированные по доходу, при этом 40 позиций в нем занимают баскетболисты.
Ранее Forbes назвал самого богатого спортсмена всех времен, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru