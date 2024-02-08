Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по итогам 2023 года

Его совокупный доход по итогам прошлого года составил $275 млн. На втором месте оказался американский гольфист Джон Рам, получивший $203 млн. Тройку лидеров замкнул аргентинский нападающий американского футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси с доходом $130 млн.

В пятерку самых богатых спортсменов также вошли американский баскетболист Леброн Джеймс и французский футбольный форвард Киллиан Мбапе.

Рейтинг содержит имена 100 спортсменов, ранжированные по доходу, при этом 40 позиций в нем занимают баскетболисты.

Ранее Forbes назвал самого богатого спортсмена всех времен, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

