Все допинг-пробы россиян на Олимпиаде в Токио оказались отрицательными

Все допинг-пробы спортсменов из России на Олимпийских Играх в Токио были отрицательными. Об этом сообщил главный врач российской команды, директор Центра спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Андрей Жолинский в интервью РИА Новости.

Медик подчеркнул, что спортсмены сдавали пробы ежедневно, а также должны были информировать о своем местонахождении.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2019 году из-за скандала с применением запрещенных препаратов на четыре года лишило Россию права проводить Олимпиады и чемпионаты мира. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишили статуса соответствия.

Годом позже Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил россиянам выступать под национальным флагом, использовать название и гимн страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх, а также проводить крупные международные турниры. Санкции введены на два года.

На летней Олимпиаде в Токио российская сборная заняла пятое место в медальном зачете, напоминает «Свободная пресса». Команда выступила под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), вместо гимна использовался фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, отмечает Ura.ru.

