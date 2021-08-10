Все допинг-пробы россиян на Олимпиаде в Токио оказались отрицательными
Все допинг-пробы спортсменов из России на Олимпийских Играх в Токио были отрицательными. Об этом сообщил главный врач российской команды, директор Центра спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Андрей Жолинский в интервью РИА Новости.
Медик подчеркнул, что спортсмены сдавали пробы ежедневно, а также должны были информировать о своем местонахождении.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2019 году из-за скандала с применением запрещенных препаратов на четыре года лишило Россию права проводить Олимпиады и чемпионаты мира. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишили статуса соответствия.
Годом позже Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил россиянам выступать под национальным флагом, использовать название и гимн страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх, а также проводить крупные международные турниры. Санкции введены на два года.
На летней Олимпиаде в Токио российская сборная заняла пятое место в медальном зачете, напоминает «Свободная пресса». Команда выступила под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), вместо гимна использовался фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, отмечает Ura.ru.
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