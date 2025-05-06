В РПЦ не одобрили товарный знак Акинфеева «нога бога»

Кипшидзе отметил, что надеется, что Акинфееву будет отказано в регистрации соответствующего товарного знака.

В понедельник, 5 мая, РИА Новости сообщили, что футболист намерен зарегистрировать товарный знак «нога бога», чтобы продавать игрушки, одежду, оказывать рекламные услуги, продавать безалкогольные напитки.

Словосочетание «нога бога» родилось после эпизода в игре 1/8 финала домашнего чемпионата мира со сборной Испании, когда Акинфеев отбил удар ногой в серии послематчевых пенальти. Тогда россияне вышли в четвертьфинал чемпионата мира, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

