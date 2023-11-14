Василий Березуцкий призвал футболистов уезжать из России ради профессионального роста

По его словам, это касается не только российских футболистов, а всех российских спортсменов.

«И не важно за какую страну, не важно под каким флагом, не важно, как. Это жизнь человека... Он потратил на это 15, 20 лет», - считает Березуцкий.

После начала военной операции на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в интернациональных чемпионатах.

В октяюре бывший игрок футбольного клуба «Спартак» и сборной России Егор Титов призвал игроков Российской премьер-лиги (РПЛ) «убегать» в Европу. Об этом спортсмен заявил в интервью порталу Sport24.

«Надо убегать, если есть возможность! Бежать как можно скорее. Потому что у нас нет прогресса», — отметил Титов, отвечая на вопрос о том, стоит ли уезжать талантливым игрокам.

