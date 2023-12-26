Головин поддержал призыв Карпина уезжать в европейские чемпионаты

Напомним, Карпин заявил, что не единожды советовал игрокам футболистам премьер-лиги уезжать в европейские клубы. По его словам, слишком заметна разница между футболистами, выступающими в Европе, и теми спортсменами, которые остались в России.

Головин согласился с тем, что отъезд в европейские чемпионаты — необходимое условие для профессионального роста и совершенствования своего уровня. Футболист пояснил, что тренер отнюдь не призывает к бегству из России.

При этом Головин отметил, что не осуждает тех игроков, которые остаются в стране. Он предположил, что таких спортсменов может привлекать высокая зарплата.

Ранее Карпина дисквалифицировали на два матча за критику в адрес организаторов матча 17-го тура Российской премьер-лиги.

