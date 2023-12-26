Головин поддержал призыв Карпина уезжать в европейские чемпионаты
Российский футболист, полузащитник клуба «Монако» Александр Головин поддержал призыв главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина уезжать в европейские чемпионаты в интервью YouTube-каналу журналиста Нобеля Арустамяна.
Напомним, Карпин заявил, что не единожды советовал игрокам футболистам премьер-лиги уезжать в европейские клубы. По его словам, слишком заметна разница между футболистами, выступающими в Европе, и теми спортсменами, которые остались в России.
Головин согласился с тем, что отъезд в европейские чемпионаты — необходимое условие для профессионального роста и совершенствования своего уровня. Футболист пояснил, что тренер отнюдь не призывает к бегству из России.
При этом Головин отметил, что не осуждает тех игроков, которые остаются в стране. Он предположил, что таких спортсменов может привлекать высокая зарплата.
Ранее Карпина дисквалифицировали на два матча за критику в адрес организаторов матча 17-го тура Российской премьер-лиги.
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